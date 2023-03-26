Калуга Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт
Клиника года История Калуги Статьи

Как выглядит самая разбитая улица Калуги: мы насчитали 300 ям!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.03.2023 17:00 0 801
Как выглядит самая разбитая улица Калуги: мы насчитали 300 ям!

Нынешней весной в Калуге на состояние дорог не жалуется только ленивый. Проблему признают и власти, обвиняя во всем погоду – мол, зимой слишком часто температура менялась с плюса на минус. Практически в каждом обсуждении ям на дорогах упоминаются улицы Чижевского и Огарева. Мы решили проверить, что из себя сейчас представляет асфальт на этом участке в 1800 метров.

Итог оказался печальным. На двух улицах, которые плавно переходят одна в другую, мы насчитали 70 больших ям, в которых можно пробить колеса, и еще 230 маленьких, которые грозят со временем увеличится. Всего около 300 проблемных мест.

Когда же ждать ремонт? Чижевского и Огарева были включены в план еще на 2022 год. Однако тогда дорога внезапно исчезла из перечня тех, что собирались отремонтировать в рамках федерального проекта «Безопасные качественные» дороги.

- В силу отсутствия денежных средств ГП «Калугаоблводоканал» не смог осуществить замену сетей водоснабжения и водоотведения на улицах Чижевского и Огарева, – объясняли власти. - Вследствие чего было принято решение об исключении этих дорог из плана на ремонт в рамках нацпроекта «БКД» в текущем году.

Как оказалось, на трубы и канализацию нужно порядка 300 миллионов.

Найдутся ли деньги в нынешнем году, пока точно не известно. Никаких конкретных сроков чиновники не называют.

- Для того, чтобы отремонтировать улицу, требуется дорогостоящей ремонт подземных коммуникаций, - прокомментировал на днях городской голова Дмитрий Денисов. - С улицы Огарева начнется работа. Замена водоснабжения и канализации.

Если водоканал успеет все переложить за 2023 год, то асфальт могут поменять в 2024 году. Конечно, если в бюджете будут на это деньги.

Хуже всего ситуация на участке между улицами Горького и Ленина.

Водители вынуждены постоянно петлять из полосы в полосу, чтобы не влететь в яму.

Многих ям не видно из-за воды.

Пока хороших новостей отсюда водителям ждать не приходится.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.03.2023 17:00 0 801
Тэги: авто дороги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил собрать все парковые скульптуры Калуги советского периода в сквере Ленина и создать там парк советского периода. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 523
Новости партнеров
Поиск дешевых авиабилетов от сервиса «Эйрлайнс Аэро»
Что учитывать при выборе металлопроката
«Честный знак» объявил о 40-часовом марафоне с призовым фондом 900 тыс. рублей

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru