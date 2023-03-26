Как выглядит самая разбитая улица Калуги: мы насчитали 300 ям!

Нынешней весной в Калуге на состояние дорог не жалуется только ленивый. Проблему признают и власти, обвиняя во всем погоду – мол, зимой слишком часто температура менялась с плюса на минус. Практически в каждом обсуждении ям на дорогах упоминаются улицы Чижевского и Огарева. Мы решили проверить, что из себя сейчас представляет асфальт на этом участке в 1800 метров.

Итог оказался печальным. На двух улицах, которые плавно переходят одна в другую, мы насчитали 70 больших ям, в которых можно пробить колеса, и еще 230 маленьких, которые грозят со временем увеличится. Всего около 300 проблемных мест.

Когда же ждать ремонт? Чижевского и Огарева были включены в план еще на 2022 год. Однако тогда дорога внезапно исчезла из перечня тех, что собирались отремонтировать в рамках федерального проекта «Безопасные качественные» дороги.

- В силу отсутствия денежных средств ГП «Калугаоблводоканал» не смог осуществить замену сетей водоснабжения и водоотведения на улицах Чижевского и Огарева, – объясняли власти. - Вследствие чего было принято решение об исключении этих дорог из плана на ремонт в рамках нацпроекта «БКД» в текущем году.

Как оказалось, на трубы и канализацию нужно порядка 300 миллионов.

Найдутся ли деньги в нынешнем году, пока точно не известно. Никаких конкретных сроков чиновники не называют.

- Для того, чтобы отремонтировать улицу, требуется дорогостоящей ремонт подземных коммуникаций, - прокомментировал на днях городской голова Дмитрий Денисов. - С улицы Огарева начнется работа. Замена водоснабжения и канализации.

Если водоканал успеет все переложить за 2023 год, то асфальт могут поменять в 2024 году. Конечно, если в бюджете будут на это деньги.

Хуже всего ситуация на участке между улицами Горького и Ленина.

Водители вынуждены постоянно петлять из полосы в полосу, чтобы не влететь в яму.

Многих ям не видно из-за воды.

Пока хороших новостей отсюда водителям ждать не приходится.

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