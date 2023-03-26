Стало известно, когда отремонтируют дорогу между Калугой и Ферзиково

На прошлой неделе в Калужской области сообщили о плохом состоянии дороги между Калугой и Ферзиково. Прокуратура начала проверку.

А 23 марта власти объявили конкурс по поиску подрядчика, который займется ремонтом участка с 29 по 49 километр в Ферзиковском районе. Начальная стоимость контракта – 491 миллион рублей.

Итоги должны подвести 19 апреля. Подрядчик должен будет начать работы не позже 1 июня и завершить к 1 сентября 2024 года.

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