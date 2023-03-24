В Калуге затопило улицу Спартака

В пятницу, 24 марта, жительница Калуги прислала в нашу редакцию видео затопленной улицы Спартака.

- Из-под земли бьет гейзер, затопило всю улицу, - рассказала она.

Аварийных служб пока на месте нет. По нашей информации, сейчас устанавливается, кому принадлежат сети на этом участке.

Видео нашей читательницы.

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