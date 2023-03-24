В Калуге подрядчика заставят переделать ремонт улицы Московской

В Калуге городская управа предъявила претензии подрядчику, который в 2019 году ремонтировал участок улицы Московской между улицами Азаровской и Светлой. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

По его словам, подрядчик с 23 марта ведет подготовку гарантийных участков улицы к ремонту, начиная с улицы Светлой.

- Как позволит погода, заасфальтирует проблемные участки, - пояснил Денисов. - Внимательно отслеживаем ход работ. И будем тщательно следить до тех пор, пока подрядчик не приведет дорогу в нормативное состояние.

Напомним, ремонт этого участка Московской в 4,5 километра обошелся в 271 миллион рублей.

- Специалисты объезжают и другие гарантийные дороги, отремонтированные с 2019 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», - прокомментировал также Денисов. - По результатам выездов, при наличии гарантийного случая, подрядчикам будут направлены уведомления с требованием скорейшего их устранения.

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