В Калуге вода смыла тротуар на улице Ждамировской

В феврале наша читательница Ольга сообщала о провале тротуара на перекрестке улиц Ждамировской и Городенской в Калуге. После публикации яму засыпали песком. Однако пришла весна, и потоки воды смыли весь привезенный песок.

- Обещали нам чиновники и ремонт, и комиссию, приехали, засыпали песок, типа, временная мера, - описала ситуацию калужанка. – Ну, вот полюбуются пускай на свою временную меру. С декабря просим. Сил нет, хоть скидывайся всем поселком и чини!

Ранее чиновники объясняли, что обрушение под тротуаром, предположительно, произошло из-за прокладки сетей связи.

- Тротуар засыпали песком в целях безопасности, это временная мера, - рассказывали в городской управе. - Как мы уже говорили, для того, чтобы понять причины разрушения и избежать повторения ситуации, необходимо провести ряд сложный исследований. Смета на исследование уже подготовлена. Сроки, к сожалению, пока не скажем.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.