В Калужской области на 60% выросло количество штрафов за непристегнутый ремень

За февраль в Калужской области камеры зафиксировали 3670 водителей, которые ехали без ремня безопасности. Это на 60% больше, чем было в феврале 2022-го, рассказали в четверг, 23 марта, в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Штраф за непристегнутый ремень составляет 1000 рублей.

Опубликован также список камер в Калуге, которые фиксируют подобное нарушение: окружная дорога в Пучково, перекресток Ленина и Либкнехта, перекрестке Кирова с Ленина, Московской и Рылеева, перекресток Энергетиков и Тульского шоссе, перекресток Тарутинской и Радищева, Московская, 225б.

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