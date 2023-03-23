В Калуге прокуратура начала проверку после нашей публикации о разбитой дороге

В среду, 22 марта, мы рассказывали о проблеме на улице Майской, где инвалид-колясочник жаловалась, что не может попасть в поликлинику и аптеку из-за разбитой дороги. На эту публикацию отреагировали в прокуратуре Калуги.

- По поручению прокурора области Константина Жилякова прокуратура города Калуги организовала проверку в связи с размещением в средствах массовой информации публикации «В Калуге инвалид-колясочник не может попасть в аптеку и поликлинику из-за разрушенного асфальта», - заявили в ведомстве.

По результатам проверки обещают принять меры прокурорского реагирования.

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