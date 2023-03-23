В Калуге нелегального таксиста оставили без машины

В четверг, 23 марта, начальник управления административно-технического контроля Калужской области Станислав Орехов сообщил об итогах очередного рейда, который прошел в Калуге, Сухиничском и Малоярославецком районах.

Проверкам подверглись таксисты.

В районах нарушений не было, а вот в Калуге поймали нелегального таксиста.

Он временно остался без автомобиля, машину эвакуировали на спецстоянку.

Как рассказал Орехов, проверки на дорогах области продолжатся.

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