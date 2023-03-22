В Калуге пройдет обследование транспортных потоков
С 23 марта по 30 апреля представители Российского университета транспорта проведут в Калуге обследование транспортного и пассажирского потоков. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в городской управе.
В рамках научно-исследовательской работы участники будут собирать данные с помощью фото и видеокамер на улицах, в транспорте и на остановках.
Также будут проводиться опросы калужан. Власти просят жителей города принять в них участие.
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