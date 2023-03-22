В Калуге провалился асфальт под окнами правительства

В среду, 22 марта, подписчик нашей группы в «ВКонтакте» Евгений сообщил о проблеме на улице Пролетарской.

Под окнами здания, в котором расположено правительство Калужской области, на проезжей части провалился асфальт.

- Глубина не позволяет легковым автомобилям проезжать в этом месте, - рассказал калужанин. - Провал не огорожен. Если водитель вовремя не среагирует и не объедет по встречной полосе, автомобиль получит повреждения и не сможет самостоятельно продолжить движение. Только на эвакуаторе в ремонт.

На наш вопрос о сроках ремонта в городской управе пока не ответили.

Состояние дороги 22 марта.

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