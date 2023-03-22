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Власти Калуги запланировали новый ремонт на Грабцевском шоссе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.03.2023 11:42 3 580
Власти Калуги запланировали новый ремонт на Грабцевском шоссе

На прошлой неделе в Калуге автомобилисты жаловались на ямы в районе железнодорожного переезда на Грабцевском шоссе. Власти объяснили их появление нестабильным грунтом. Но 20 марта рабочие все же выехали на место и подсыпали крошкой. Впрочем, материал начал разрушаться в тот же день.

Теперь власти собираются использовать литой асфальт. Но, опять же, предупреждают, что и это может не помочь.

- В 2021 году собственниками РЖД на этом месте был демонтирован ж/д переезд, - прокомментировали в среду, 22 марта, в городской управе. - Участок дороги капитально не ремонтировался. Теперь в период весенней распутицы, когда происходит переувлажнение грунта, образуются так называемые пучины. 20 марта дорожные рабочие подсыпали там крошкой. До стабилизации и полного просыхания грунта там ничего не сделать, но, тем не менее, на следующей неделе будут пробовать там восстановить дорожное полотно литым асфальтом, но гарантии, что опять не поведет дорогу, нет. По-хорошему, требуется капитальный ремонт участка дороги с выборкой, укладкой всех слоев тела дороги.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.03.2023 11:42 3 580
Тэги: авто дороги
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