В Калуге ремонт разбитой улицы отложили на несколько лет

На прошлой неделе мы сообщали, что власти Калуги ищут собственников бетонных столбов на 2-м Больничном переулке. В комментариях к новости наши читатели обратили внимание на плохое состояние проезжей части на этой улице.

Переулок покрыт большими ямами, в которых постоянно скапливается дождевая вода.

Городская управа в ответ рассказала, что ремонт пройдет не раньше 2026 года.

- Делать ямочный ремонт на этом участке действительно нецелесообразно, так как там необходимо строительство дороги, - заявили чиновники. - В этом году, а также в 2024-2025 годах средства, к сожалению, не предусмотрены. Мы обязательно будем пытаться искать возможности для строительства в последующие годы.

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