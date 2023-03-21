Путепровод на дороге Калуга – Медынь отремонтируют за 47,5 миллиона рублей
В апреле в поселке Полотняный Завод Дзержинского района на дороге Калуга - Медынь начнутся работу по ремонту путепровода через улицу Слободка. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Длина путепровода – 51,88 метра.
- Будут отремонтированы мостовое полотно, пролетные строения, опоры, заменено перильное и барьерное ограждения, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, - заявили в правительстве. - Кроме этого, отремонтируют сопряжения путепровода с насыпью.
Согласно данным госзакупок, начальная цена контракта составляла 69 миллионов рублей, однако в ходе торгов она снизилась до 47,5 миллиона.
Работы должны завершиться до 20 сентября.
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