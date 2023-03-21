Жители Калуги пожаловались на огромные ямы на улице Кибальчича

В Калуге за зиму асфальт развалился не только на некоторых улицах, но и во дворах. Во вторник, 21 марта, наша читательница Маргарита через бот обратной связи в телеграме прислала фото с улицы Кибальчича.

Речь идет о проездах у домов №8, №22 и №30.

- Высокая машина пузом долбится уже по этим ямам, - рассказала калужанка. - А других выездов из двора дома №30 нет.

Напомним, накануне, губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил завершить ремонт всех аварийных дорог к 1 мая.

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