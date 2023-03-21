В Калуге движение на Грабцевском шоссе остановилось из-за ДТП

Днем во вторник, 21 марта, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе нефтебазы произошло ДТП. Из-за этого образовались пробки. Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

По предварительным данным, у железнодорожного переезда столкнулись два автомобиля.

Движение затруднено и в сторону центра, и в сторону Грабцево.

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