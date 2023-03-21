В Калуге движение на Грабцевском шоссе остановилось из-за ДТП
Днем во вторник, 21 марта, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе нефтебазы произошло ДТП. Из-за этого образовались пробки. Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».
По предварительным данным, у железнодорожного переезда столкнулись два автомобиля.
Движение затруднено и в сторону центра, и в сторону Грабцево.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!