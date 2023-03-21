В Калуге эвакуируют с улиц восемь брошенных автомобилей

В четверг, 23 марта, в Калуге пройдет осмотр автомобилей, которые собираются эвакуировать. Мероприятие запланировано на 10:00-13:00.

Список машин опубликовала во вторник городская управа:

ул. Генерала Попова, 4, Газель белого цвета, М733ОО40,

ул. Ленина, 66/3, ЗАЗ белого цвета, В953УС40,

ул. Майская, 3, «Волга» синего цвета, К663КЕ40,

ул. Минская, 5, «Шевроле» черного цвета, М740ХК40,

ул. Минская, 4, «Ягуар» белого цвета, О919УУ26,

Мстихино, ул. Радужная между домами 7 и 11, ВАЗ зеленого цвета, М212ХЕ40,

Сиреневый бульвар, 3, «Сузуки» зеленого цвета, Н510НК40,

ул. Шахтеров, 13, «Опель Омега» темно-зеленого цвета.

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