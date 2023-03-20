В Калуге укрепили размытую насыпь

В Калуге укрепили насыпь через речку Вырку в районе деревни Нижняя Вырка. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

О размытии насыпи на прошлой неделе писали местные жители в соцсетях.

Это произошло из-за обильного таяния снега, пояснили в министерстве.

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