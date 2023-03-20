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В Калуге ближайший ямочный ремонт пройдет на четырех улицах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.03.2023 15:22 0 287
В Калуге ближайший ямочный ремонт пройдет на четырех улицах

В ближайшее время в Калуге планируется провести ямочный ремонт на улицах Достоевского, Воронина, Карпова и Суворова. Такой список в понедельник, 20 марта, на планерке в городской управе назвал заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко. 

- Работы по ямочному ремонту практически не прекращаются никогда, - пояснил он. - Когда заканчивается сезон горячего асфальта, начинается сезон литого асфальта, которым мы работаем при минусовых температурах.

По словам чиновника, за зиму в Калуге отремонтировали 2,5 тысячи квадратных метров на 59 дорогах.

В середине апреля планируется запустить собственный асфальтовый завод. С его помощью приведут в порядок около 25 тысяч квадратных метров. 

Также в нынешнем году на некоторых улицах пройдет замена верхнего слоя асфальта. Изначально ремонт был запланирован на 15 дорогах, однако в ходе торгов удалось снизить цену на 25%, поэтому список пополнится. Таким способом отремонтируют около 65 тысяч квадратных метров.

В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» - еще 34 тысячи квадратных метров.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов, комментируя тему улиц Огарева и Чижевского напомнил, что там до замены асфальта водоканал будет менять водопроводные сети и канализацию. Точные сроки пока не называются.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.03.2023 15:22 0 287
Тэги: авто дороги
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