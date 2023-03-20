В Калужской области фельдшер сама чистила дорогу, чтобы проехать на работу

На прошлой неделе в интернете появилась информация, что в деревне Суборовка Спас-Деменского района фельдшер сама вынуждена была чистить дорогу от снега. В понедельник, 20 марта, эти данные подтвердили в прокуратуре Калужской области.

Прокурор района съездил в эту деревню.

После получения представления от прокуратуры местные коммунальщики оперативно почистили дорогу.

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