В Калужской области фельдшер сама чистила дорогу, чтобы проехать на работу
На прошлой неделе в интернете появилась информация, что в деревне Суборовка Спас-Деменского района фельдшер сама вынуждена была чистить дорогу от снега. В понедельник, 20 марта, эти данные подтвердили в прокуратуре Калужской области.
Прокурор района съездил в эту деревню.
После получения представления от прокуратуры местные коммунальщики оперативно почистили дорогу.
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