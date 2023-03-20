В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 18 463 нарушения

За неделю, с 10 по 16 марта, в Калужской области камеры зафиксировали 18 463 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 12 131.

3989 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

932 водителя выехали на встречную полосу.

571 человек не пристегнулся ремнем.

566 калужан не пропустили пешеходов.

268 – припарковались в запрещенном месте.

6 калужан двигались под камеру по обочине.

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