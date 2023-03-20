Губернатор поручил отремонтировать дороги Калужской области к 1 мая

За минувшую неделю жители Калужской области оставили в соцсетях 220 жалоб на состояние дорог. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили на заседании правительства региона.

Больше всего жалуются в Калуге, Обнинске, Боровском и Козельском районах.

- Зима была непростая, - прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Переходов через ноль была масса. Конечно, асфальт в значительной степени пострадал. Но это не повод сейчас сидеть сложа руки.

Надо оперативно организовать работу по текущему ремонту дорог.

Глава региона поручил до 1 мая привести дороги в порядок, увеличив количество ремонтных бригад.

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