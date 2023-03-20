В Калуге добавили две остановки для автобусов №146

Для автобусного маршрута №146, который соединяет Калугу и село Воскресенское Ферзиковского района, добавили две новые остановки. Об этом сообщил 20 марта министр транспорта Калужской области Владимир Волочай.

Автобусы будут останавливаться на остановках «Дубрава» и «Тайфун».

Как пояснил Волочай, об этом просили местные жители, которые пользуются маршрутом.

Напомним, проблема возникла в декабре прошлого года, когда автобусы №146 перестали останавливаться на большинстве городских остановок. Тогда власти объясняли, что так и должно быть, а до этого водители нарушали установленный маршрут.

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