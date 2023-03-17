В Калуге пройдут массовые проверки таксистов

В Калуге с 20 по 24 марта ГИБДД проведет профилактическую акцию «Такси». Об этом сообщили в пятницу в региональном управлении дорожной полиции.

Особое внимание будут уделять тем перевозчикам, кто незаконно поставил на машину фонарь «Такси».

Также инспекторы обратят внимание на наличие детских автокресел.

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