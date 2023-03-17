Калужские чиновники рассказали о ремонте дороги до Ферзиково

В пятницу, 17 марта, прокуратура Калужской области сообщила о проверки ям на дороге между Калугой и Ферзиково.

После нашей публикации появился комментарий министерства транспорта Калужской области.

- Ямочный ремонт был выполнен сегодня, - рассказали чиновники. - Планируется провести дополнительно ямочный ремонт на следующей неделе. В этом году запланировано провести торги. По их итогам будет выбран подрядчик, который будет выполнять ремонт на участке дороги 29К-027 до границ с Тарусским районом. Работы планируется выполнить в 2 этапа. В рамках содержания дорога будет обслуживаться вплоть до заключения контракта на ремонт.

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