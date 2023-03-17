Прокуратура начала проверку состояния дороги между Калугой и Ферзиково

В пятницу, 17 марта, прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверки на дороге между Калугой и Ферзиково.

На этом участке образовались множественные ямы.

- Ответственность за ущерб, причиненный транспортному средству вследствие недостатков содержания автомобильной дороги, несет ее владелец, - напомнили в прокуратуре. - После происшествия необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, которые зафиксируют факт повреждения автомобиля, произвести фото и видеофиксацию, установить свидетелей и очевидцев произошедшего. Требование о возмещении денежных средств, с приложением документов, подтверждающих сумму, затраченную на ремонт автомобиля, следует направить собственнику автомобильной дороги. В случае отказа в возмещении ущерба необходимо обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд.

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