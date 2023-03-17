Власти Калуги объяснили ямы на Грабцевском шоссе нестабильным грунтом

Как мы уже рассказывали, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе Нефтебазы из-за ямы возле железнодорожного переезда образуются пробки. Водители вынуждены проезжать опасный участок на минимальной скорости.

В пятницу, 17 марта, эту проблему нам прокомментировали в городской управе.

- На этом участке крайне нестабильный грунт, - заявили в администрации. - В весенний период он перенасыщается влагой и проваливается. При наступлении хорошей погоды, стабилизации грунта и пуска асфальтового завода проведем укладку покрытия.

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