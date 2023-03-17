В Калуге новые маршруты общественного транспорта запустят на Правый берег

В Калуге 1 сентября должен открыться кампус Бауманского университета в районе деревни Пучково на Правом берегу. В связи с этим в городе появятся новые маршруты общественного транспорта. Об этом в четверг, 16 марта, по итогам встречи с ректором МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаилом Гординым сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Для улучшения транспортной доступности, город организует в район кампуса новые маршруты общественного транспорта, - подчеркнул Шапша. - Обеспечим их современными автобусами.

Чтобы купить автобусы, подана заявка на получение федерального кредита. В ходе отчета перед депутатами Заксобрания, также состоявшегося в четверг, Шапша говорил о планах закупить 300 автобусов.

На данный момент в калужском филиале Бауманки учится 2200 студентов. После открытия кампуса в Пучково планируется постепенно увеличить этот показатель до 3500, сообщили в правительстве области.

Продолжил ли университет использовать свои здания в центре города, пока не уточняется.

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