В Калуге Грабцевское шоссе встает в пробках из-за ям
Утром в пятницу, 17 марта, наш читатель через бот обратной связи в телеграме сообщил о пробке на Грабцевском шоссе.
Движение затруднено в районе Нефтебазы из-за ям, которые образовались у железнодорожного переезда. Пробка в сторону Грабцево растянулась на полтора километра.
Такая же проблема наблюдалась и в январе. Тогда после жалоб наших читателей переезд подлатали.
Ситуация на 8:30 17 марта.
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