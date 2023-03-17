В Калуге Грабцевское шоссе встает в пробках из-за ям

Утром в пятницу, 17 марта, наш читатель через бот обратной связи в телеграме сообщил о пробке на Грабцевском шоссе.

Движение затруднено в районе Нефтебазы из-за ям, которые образовались у железнодорожного переезда. Пробка в сторону Грабцево растянулась на полтора километра.

Такая же проблема наблюдалась и в январе. Тогда после жалоб наших читателей переезд подлатали.

Ситуация на 8:30 17 марта.

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