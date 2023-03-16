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Трехкилометровый участок дороги в Калужской области отремонтируют за 50 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.03.2023 14:44 0 132
Трехкилометровый участок дороги в Калужской области отремонтируют за 50 миллионов рублей

В среду, 15 марта, определился подрядчик, который будет ремонтировать участок дороги от Ферзиково до Сугоново в Ферзиковском районе. В ходе торгов стоимость снизилась с 65 до 50 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

- Это участок от кольца на дороге Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов до здания почты по улице Карпова в Ферзиково, - прокомментировал 16 марта министр транспорта Калужской области Владимир Волочай. - Ремонт будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас дорожное полотно имеет дефекты покрытия, что затрудняет проезд автотранспорта и доставляет неудобства жителям и гостям районного центра.

Дорогу должны отремонтировать до 1 августа.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.03.2023 14:44 0 132
Тэги: авто дороги
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