В Калужской области началась установка 10 новых дорожных камер

В Калуге и области начался монтаж дорожных камер, которые будут фиксировать нарушения автомобилистов. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в региональном центре безопасности дорожного движения.

В Калуге камеры ставят на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта, перекрестке улиц Плеханова и Суворова, перекрестке улицы Луначарского и переулка Воскресенского, на подъездной дороге в бору, а также у дома №293 на улице Московской.

Они будут фиксировать не только превышение скорости, но и непристегнутые ремни, пересечение стоп-линии на красный, непредоставление преимущества пешеходам.

Также камеры поставят на 104 и 110 километрах трассы М3 «Украина» в черте Обнинска, у дома №55 на улице Курчатова и на перекрестке этой улицы с улицей Северной в Обнинске, на трассе А130 в Белоусово.

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