В Калужской области развели мост через Оку из-за подъема воды в реке

В 11:00 в среду, 15 марта, в поселке Дугна Ферзиковского района развели понтонный мост через Оку. Это связано с подъемом уровня воды в реке, сообщил глава местной администрации.

Ранее мост в Дугне зимой несколько раз разводился.

14 марта МЧС опубликовало предупреждение о резком подъеме уровня воды в Оке из-за сброса на Орловской ГРЭС.

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