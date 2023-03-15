В Калужской области развели мост через Оку из-за подъема воды в реке
В 11:00 в среду, 15 марта, в поселке Дугна Ферзиковского района развели понтонный мост через Оку. Это связано с подъемом уровня воды в реке, сообщил глава местной администрации.
Ранее мост в Дугне зимой несколько раз разводился.
14 марта МЧС опубликовало предупреждение о резком подъеме уровня воды в Оке из-за сброса на Орловской ГРЭС.
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