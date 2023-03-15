Жители Калуги жалуются на разметку на улице Баррикад

Наши читатели из Калуги продолжают жаловаться на состояние дорог. Вопросы вызывают не только ямы, но и разметка.

- При повороте с улицы Ленина на улицу Баррикад приходиться выезжать на встречную полосу, так как полоса наполовину занята припаркованными автомобилями, - рассказал один из калужан. - Все паркуются под углом к тротуару, а по установленному знаку должны параллельно. Варианты решения: 1. Штрафуйте и эвакуируйте неправильно припаркованные автомобили; 2. Убирайте стоянку; 3. Меняйте разметку; 4. Расширяйте проезжую часть в сторону спорткомплекса - ни к чему там такой широкий тротуар.

На эту жалобу отреагировали в городской управе.

- Разметка нарисована верно, - заявили чиновники. - Уменьшение тротуара и ликвидация парковки нецелесообразна. Водители нарушают правила парковки, а вопрос соблюдения правил дорожного движения относится к компетенции УМВД ГИБДД по Калуге.

Калужан просят обращаться по этому поводу в ГИБДД.

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