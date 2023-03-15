В Калуге заключили контракты на ремонт пяти улиц

В Калуге весной начнутся работы по ремонту улиц в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили 15 марта в управлении городского хозяйства.

В нынешнем году планируется привести в порядок в общей сложности 4,7 километра на улицах Мельничной, Кирпичный завод МПС, Гвардейской, Складской и Привокзальной.

- По улице Привокзальной основные работы по ремонту были выполнены в 2022 году, - пояснили также в горхозяйстве.

Власти заявили, что все контракты с подрядчиками уже заключены.

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