Пробка на Правобережье в Калуге собралась из-за сломавшегося еще вчера пазика

В среду утром, 15 марта, Правобережье снова встало в пробке. Движение затруднено по улице Генерала Попова от кольца у микрорайона «Хороший» до перекрестка с 3-м Академическим проездом.

Кроме того, стоит движение по улице 65 лет Победы (Новоспасской).

Как сообщают наш читатели, причиной пробки стал ПАЗик, который сломался, на минуточку, еще вчера вечером и до сих пор не отбуксирован с проезжей части.

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