В Калуге объяснили значение новых секций светофоров

Во вторник, 14 марта, калужский региональный центр безопасности дорожного движения опубликовал разъяснения по новым секциям светофоров, которые появились в ПДД в начале весны.

В правилах теперь упоминается новая световой секции в виде стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная справа под светофором.

- Такая секция информирует водителей о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам, - рассказали в Центре безопасности дорожного движения. - Следовательно, поворачивать можно только после того, как водитель всех пропустит.

Напомним, 16 марта в нашей редакции в Калуге начальник городского отдела ГИБДД Алексей Москаленко проведет прямую линию. Задать вопросы смогут все желающие.

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