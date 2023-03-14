В Калуге построят дорогу-дублер к кампусу МГТУ имени Баумана

В Калуге по федеральному проекту «Жилье» в 2023 году построят дорогу-дублер к строящемуся кампусу МГТУ им. Н.Э. Баумана в Пучково. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

На днях были подведены итоги торгов. Цена контракта снизилась со 146 до 131 миллиона рублей. Однако пока контракт с победителем не подписан, так как другой участник подал жалобу.

Планируется, что дорогу построят до 31 августа. Она будет идти от съезда к СНТ «Заокское» к кампусу вдоль основной трассы.

Длина нового участка – 1,25 километра. Там будет по одной полосе в каждую сторону.

Новая дорога пройдет вдоль трассы Р132.

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