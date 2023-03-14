Прямая линия с руководством ГИБДД Калуги: задай свой вопрос!

Уважаемые читатели!

В четверг, 16 марта, в нашей редакции состоится прямая линия с начальником отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге подполковником полиции Алексеем МОСКАЛЕНКО и представителями Минтранспорта региона.

Тема встречи – изменения в ПДД, вступившие в силу с 1 марта, и наиболее острые вопросы по организации дорожного движения в Калуге.

Что надо знать владельцам самокатов, чтобы не попасть на штраф? Что поменялось в правилах кругового движения и поменялось ли? Где в Калуге появятся новые знаки? Что теперь грозит за остановку на островках безопасности?

Об этом и многом другом мы поговорим 16 марта с 14:00 до 14:40 в нашей группе в ВК, где и будет организована прямая трансляция.

Свои вопросы и предложения вы можете оставлять в комментариях уже сейчас.

Ответы на вопросы, которые не удастся дать в рамках эфира, будут опубликованы на сайте kp40.ru позже.

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