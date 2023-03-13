Жители Калуги пожаловались на заледеневшую дорогу

Наша читательница Ирина 13 марта через бот обратной связи в телеграме прислала жалобу на состояние дороги в деревне Горенское на окраине Калуги.

- Относимся мы к городу, до него всего 5 километров, только преодолеть расстояние в 1,5 километра по территории самой деревни – невозможно, – рассказала калужанка. - Чистят только после многочисленных жалоб, не вовремя и очень плохо. Снег утаптывается многослойно. После сегодняшнего обращения обещали почистить через два дня, только как ездить эти два дня, не сообщили.

Ирина прислала фото дороги, о которой идет речь.

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