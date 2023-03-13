Стало известно, когда в Калуге назовут улицы для ямочного ремонта

В Калуге до 1 мая планируется составить план проведения ямочного ремонта. Об этом в понедельник, 13 марта, на планерке в горуправе сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко.

По его словам, минувшая зима была тяжелой, так как температура воздуха часто менялась с плюса на минус, что способствовало разрушению асфальта.

- В ближайшее время у нас начнет работать специальная комиссия, которая обследует все без исключения дороги в городе, - пояснил Шпиренко. - После чего будут отобраны дороги в план ремонта 23 года. С учетом дефицита средств мы вынуждены делать ранжирование дорог, которые попадают в план. В первую очередь попадают в план дороги, по которым проходит общественный транспорт, дороги с большим трафиком, дороги к социальным объектам. Такую работу мы планируем провести в апреле. И уже до 1 мая у нас будет готов план работы с учетом того объема средств, который будет окончательно выделен нам на работу в этом году, и мы план работы разместим на сайте горуправы, где каждый калужанин сможет с ним ознакомится.

Городской голова Дмитрий Денисов также отметил, что в первую очередь будут ремонтировать дороги первой и второй категорий, по которым ходит общественный транспорт.

Также Денисов рассказал, что практически решен вопрос с финансированием для замены коммуникаций на улицах Чижевского и Огарева. Когда водоканал проведет эти работы, будет запланирован капитальный ремонт дороги.

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