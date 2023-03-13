В Калуге эвакуируют с улиц еще две машины

В четверг, 16 марта, в Калуге пройдет осмотр очередных автомобилей, которые власти посчитали брошенными. Машины собираются эвакуировать, сообщили в понедельник в городской управе.

В поселке Резвань на улице Буровой у дома №1 стоит «Газель» белого цвета.

На улице Социалистической у дома №11 находится «Форд» красного цвета.

Осмотр пройдет 16 марта с 10:00 до 13:00.

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