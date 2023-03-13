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В Калужской области остановилось строительство вышек сотовой связи вдоль трассы М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.03.2023 12:25 2 1563
В Калужской области остановилось строительство вышек сотовой связи вдоль трассы М3 «Украина»

В понедельник, 13 марта, на заседании правительства Калужской области обсуждали доступность интернета и мобильной связи для жителей нашего региона.

Один из вопросов – связь на федеральных трассах М3 «Украина» и А130. Сейчас автомобилисты жалуются на отсутствие сигнала на некоторых участках. Как оказалось, решение этого вопроса поставлено на паузу.

- В 2021 году регион был включен в пилотный проект по строительству вышек сотовой связи на территории М3 «Украина», реализация которого из-за текущей ситуации была приостановлена, - заявили в правительстве. - Однако Калужская область проложит взаимодействовать с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по решению данного вопроса.

Всего в Калужской области на данный момент функционируют 7 518 базовых станций. В 2023 году планируется построить еще 338.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.03.2023 12:25 2 1563
Тэги: авто дороги
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