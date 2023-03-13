В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 18 859 нарушений
За неделю, с 3 по 9 марта, в Калужской области камеры зафиксировали 18 859 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 13 447.
3714 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
510 калужан не пропустили пешеходов.
489 человек не пристегнулись ремнем.
464 водителя выехали на встречную полосу.
233 – припарковались в запрещенном месте.
2 калужанина двигались под камеру по обочине.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!