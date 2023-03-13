В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 18 859 нарушений

За неделю, с 3 по 9 марта, в Калужской области камеры зафиксировали 18 859 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 13 447.

3714 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

510 калужан не пропустили пешеходов.

489 человек не пристегнулись ремнем.

464 водителя выехали на встречную полосу.

233 – припарковались в запрещенном месте.

2 калужанина двигались под камеру по обочине.

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