В Калуге проходят массовые проверки водителей

В пятницу, 10 марта, ГИБДД проводит в Калуге профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Инспекторы дежурят на разных улицах города.

С начала года в Калуге 149 водителей попались пьяными за рулем. В двух авариях с нетрезвыми автомобилистами пострадали пять человек.

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