В Калуге проходят массовые проверки водителей
В пятницу, 10 марта, ГИБДД проводит в Калуге профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Инспекторы дежурят на разных улицах города.
С начала года в Калуге 149 водителей попались пьяными за рулем. В двух авариях с нетрезвыми автомобилистами пострадали пять человек.
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