В Калуге выберут улицы для ямочного ремонта на лето

В Калуге после наступления теплой погоды выберут улицы, где летом пройдет ямочный ремонт. Об этом в пятницу, 10 марта, рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

- С началом тепла инспекторы проведут обследование дорог и определят план работ, - прокомментировал чиновник. - Он будет опубликован на сайте Городской управы – каждый сможет с ним ознакомиться. В приоритете – дороги, по которым ходит общественный транспорт, пути к соцобъектам, дороги с интенсивным движением и серьёзным износом покрытия.

По словам Денисова, ремонт будет проводиться силами своего асфальтового завода.

Уважаемые читатели, а какие улицы, на ваш взгляд, нуждаются в ремонте в Калуге?

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