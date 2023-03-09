В Калуге традиционную ярмарку отменили из-за сильного снегопада, а потом опять вернули

В Калуге 10 и 11 марта не состоится традиционная ярмарка на улице Кропоткина. Это связано с плохими погодными условиями, сообщили в четверг в управлении экономики городской управы.

- Ждем вас на следующую ярмарку 17 и 18 марта, - говорится в заявлении управления.

Улицу Кропоткина не будут перекрывать для автомобилистов.

UPD. Через час после публикации новости стало известно, что отмену ярмарки отменили. Торговать будут 10-11 марта, рассказали нам в городской управе.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.