МЧС предупредило о тяжелой ситуации на дорогах Калужской области

В четверг, 9 марта, из-за снегопада в Калужской области сложилась тяжелая ситуация на дорогах.

Региональное ГУ МЧС опубликовало предупреждение о гололедице.

Водителей призывают снизить скорость и быть особенно осторожными рядом со школами и детскими садами.

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