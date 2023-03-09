МЧС предупредило о тяжелой ситуации на дорогах Калужской области
В четверг, 9 марта, из-за снегопада в Калужской области сложилась тяжелая ситуация на дорогах.
Региональное ГУ МЧС опубликовало предупреждение о гололедице.
Водителей призывают снизить скорость и быть особенно осторожными рядом со школами и детскими садами.
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