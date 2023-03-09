Десять новых проекционных переходов установят в Калужской области
В течение 2023 года в Калужской области на различных дорогах установят еще 10 проекционных пешеходных переходов. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в правительстве региона.
- в Бабынино на дороге к Сабуровщино и Газопроводу,
- в Полотняном Заводе на дороге к Товарково,
- в Кременках на дороге к Екатериновке,
- в Жукове на дороге в микрорайон Протва,
- в поселке Бетлица на дороге между Козловкой, Ямное, Мокрое и Бетлицей,
- в Спас-Деменске на дороге между трассой А-130, Спас-Деменском и Ельней,
- в селе Кузьмищево на дороге Калуга – Ферзиково – Таруса,
- на станции Кудринская на дороге Козельск – Кудринская.
Также дорожники собираются монтировать искусственное освещение в нескольких районах.
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