Десять новых проекционных переходов установят в Калужской области

В течение 2023 года в Калужской области на различных дорогах установят еще 10 проекционных пешеходных переходов. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в правительстве региона.

в Бабынино на дороге к Сабуровщино и Газопроводу,

в Полотняном Заводе на дороге к Товарково,

в Кременках на дороге к Екатериновке,

в Жукове на дороге в микрорайон Протва,

в поселке Бетлица на дороге между Козловкой, Ямное, Мокрое и Бетлицей,

в Спас-Деменске на дороге между трассой А-130, Спас-Деменском и Ельней,

в селе Кузьмищево на дороге Калуга – Ферзиково – Таруса,

на станции Кудринская на дороге Козельск – Кудринская.

Также дорожники собираются монтировать искусственное освещение в нескольких районах.

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