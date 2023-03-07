МЧС предупредило о сильном снеге и гололедице в Калужской области
Во вторник, 7 марта, из-за сильного снега на дорогах Калужской области ожидается гололедица. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Автомобилистов просят снизить скорость.
Пешеходам спасатели также напомнили об увеличении тормозного пути у машин.
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