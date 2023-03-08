В Калуге уличные парковки стали бесплатными 8 марта

В среду, 8 марта, в связи с празднованием международного женского дня в Калуге все уличные парковки стали бесплатными.

Об этом сообщила организация, которая занимается обслуживанием парковочного пространства.

Ранее на 23 февраля в Калуге также можно было оставить машину бесплатно, а чиновники продлили такой период на 24-26 февраля.

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