Три новых светофора установят в Калуге

В нынешнем году в Калуге планируется установить три новых светофора, сообщили в понедельник, 6 марта, в управлении городского хозяйства.

Два из них будут желтыми мигающими. Они появятся на пешеходных переходах на Тульском шоссе – на Секиотовском кольце, 3 и Секиотовской, 40б.

На улице Набережной у Березуйского оврага смонтируют светофор с кнопкой вызова для пешеходов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.